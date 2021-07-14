Вандалы разрушили мемориал погибшим на горе Мерон

Мемориальная доска, посвященная 45 жертвам катастрофы на горе Мерон, была разрушена в результате преднамеренного акта вандализма. Отметим, что мемориал с фотографиями погибших находится рядом с тропой, на которой произошли трагические события во время празднования Лаг ба-Омер.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Последствия акта вандализма обнаружили посетители горы Мерон утром. Предполагается, что вандалы «поработали» над мемориалом около трех часов ночи, поскольку посетители, которые приходили на гору поздно вечером, утверждают, что на тот момент мемориал еще был цел.

После обнаружения разрушений представители организации «Meron Disaster Families Forum» подали жалобу в полицию.

«Сегодня вечером была пересечена красная линия, уродливый вандализм, вызывающий шок и отвращение в сердце каждого еврея», — заявил представитель организации.

Напомним, что в апреле во время празднования праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон произошла катастрофа. В результате сильно давки погибло 45 человек, среди которых есть дети.

Также наш портал писал, что на горе Мерон начали сносить конструкции, использовавшиеся во время трагедии на Лаг ба-Омер.

Кроме того, Курсор сообщал, что назначена комиссия по расследованию трагедии на горе Мерон.