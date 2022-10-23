Вице-мэра Ришон ле-Циона подозревают в контрабанде украинцев в Израиль

Максим Бабицкий, заместитель мэра израильского города Ришон-ле-Цион, был идентифицирован как подозреваемый, в отношении которого ведется расследование по делу о контрабанде 29-летней украинки в страну, сообщили ивритоязычные СМИ. Подробности озвучило издание The Jerusalem Post.
Бабицкий был арестован и допрошен в пятницу в Национальном отделе по расследованию мошенничества в Лахав 433 по поводу его действий. С тех пор его отпустили домой, но он находится под жесткими ограничениями: его телефон был конфискован полицией для расследования его мотивов.
Сообщается, что еще в марте он возглавил делегацию людей из Ришон-ле-Циона на украинско-польской границе, доставив продукты, одежду, медикаменты, подгузники и многое другое.
«Дети, семьи, женщины и пожилые люди проходят десятки километров, чтобы добраться до границы, — сказал тогда Бабицкий. — Моя цель — разбить палатку с гуманитарной помощью… и передать гуманитарную помощь жителям Украины, которые находятся под шквальным обстрелом и жестокой оккупацией российской армии».
Сообщается, что Бабицкий ответил в социальных сетях на пост украинки, которая просила помочь найти способ въехать в Израиль.
Согласно полицейскому расследованию, некоторые из близких родственников женщины в настоящее время находятся в Израиле нелегально.
Туристка, о которой идет речь, все еще находится под стражей в полиции, так как ее арестовали на выходных, и ее адвокат потребовал ее освобождения.