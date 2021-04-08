Власти Тель-Авива планируют превратить три района в полностью пешеходные

В муниципалитете Тель-Авива планируют запретить автомобильное движение в трех центральных районах Флорентин, Неве-Шаанан и Керем ха-Тайманим.

В горсовете рассматривают варианты превращения районов в полностью или частично пешеходные зоны с добавлением паркингов на въезде и увеличением пешеходных дорожек.

Об этом сообщает 12 канал.

По мнению экспертов, решение городских властей изменит облик районов и спровоцирует повышение цен на жилье.

В данный момент чиновники мэрии обсуждают с местными жителями, как именно будет перекрываться движение транспорта, полностью ли автомобилям будет запрещен въезд в районы или же частично.

По словам заместителя городского головы муниципалитета Тель-Авив-Яффо Мейталь Лехави, в мэрии планируют основательно модернизировать южные районы города.

В частности, машинам могут запретить въезд в район Керем ха-Тайманим уже в ближайшие 2-3 месяца. Однако планы по запрету на движение транспорта в районах Флорентин и Неве-Шаанан еще находятся в разработке.

Чиновники муниципалитета также планируют изменить схему движения транспорта в районе центральной автостанции.

Автобусы, которые следуют маршрутом по небольшим улицам, могут быть перенаправлены на крупные улицы в восточном направлении.

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