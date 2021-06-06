Власти выделят 11 миллионов шекелей на демонтаж крыш из асбеста в Израиле

В министерстве охраны окружающей среды выделят 11 миллионов шекелей на демонтаж крыш из асбеста и установки солнечных панелей.

В Министерстве охраны окружающей среды Израиля одобрили выделение 11 миллионов шекелей для демонтажа асбестоцементных крыш и установки солнечных панелей. Кроме того, будет выделен 1 миллион шекелей для работ уборке асбеста с домов людей с низким социально-экономическим положением.

Министр по охране окружающей среды Гила Гамлиэль заявила следующее: «Наша новая программа является беспроигрышной, в которой мы заменяем канцерогенный асбест на возобновляемые источники энергии с экологической и экономической выгодой».

По оценкам министерства, сейчас по всей стране насчитывается около 85 миллионов квадратных метров асбестоцемента, большая часть которого используется в качестве крыш в частных домах, общественных зданиях, сельскохозяйственных, промышленных зданиях и на базах ЦАХАЛа.

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