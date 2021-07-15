Высокотехнологичные компании Израиля привлекли рекордные 11,9 миллиарда долларов

Эта сумма была достигнута за первую половину 2021 года.

Израильские высокотехнологичные компании привлекли рекордные 11,9 млрд долларов в первой половине 2021 года, говорится в отчете исследовательского центра IVC и юридической фирмы Meitar.

Об этом пишет TheAlgemeiner.

Согласно отчету, инвестиции за первые шесть месяцев года, которые были сосредоточены на кибербезопасности и финтехе, превысили 10,3 миллиарда долларов, привлеченных за весь 2020 год. Половина привлеченных средств пришлась на 38 сделок, каждая на сумму более 100 миллионов долларов.

В отчете говорится, что в период с января по июнь 48 израильских высокотехнологичных компаний провели первичное публичное размещение акций. Большинство IPO было проведено в Тель-Авиве.

«Компании, которые стали публичными в США, завершили свое IPO с очень высокой оценкой, и большинство из них повысили свою оценку после IPO», — сказал Майк Римон, партнер Meitar. «Мы ожидаем, что эта тенденция сохранится в ближайшем будущем».

Курсор ранее сообщал, что бывший глава Моссада назначен представителем Softbank в Израиле. Йоси Коэн, бывший глава Моссада, назначен представителем японского инвестиционного фонда Softbank в Израиле. Коэн, скорее всего, будет продвигать в Израиле инвестиции Softbank Vision 2 — фонда, который недавно инвестировал в большое количество израильских компаний, включая Envision и Radis Labs.

Также мы писали, что Intel объявляет об увеличении инвестиций в Израиль. Вычислительный гигант Intel Corp планирует инвестировать дополнительно 600 миллионов долларов в свои операции в Израиле, заявил на прошлой неделе генеральный директор Intel Пэт Гелсинджер.