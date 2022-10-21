Заммэра обвиняется в организации незаконного пересечения израильской границы украинской туристкой

Один из представителей муниципалитета был пойман на получении взятки за попытку провести украинку на территорию Израиля.

Заммэра в одном из городов центра страны был допрошен сегодня полицией, он подозревается в том, что за взятку попытался незаконно провезти в Израиль туристку из Украины.

Об этом сообщает Израильские трудовыебудни.

Украинка задержана. Степень причастности чиновника и детали выясняются. Как он ее провозил — неизвестно.

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