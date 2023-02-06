Иван Абрамов: «Главными в стендапе являются мысль и шутка»

7 и 8 февраля в Тель-Авиве и в Хайфе пройдут концерты самого музыкального стендап-комика Ивана Абрамова. После вынужденного перерыва, вызванного пандемией, по многочисленным просьбам Иван Абрамов вновь приезжает в Израиль, но уже с новой программой, в которую вошло все новое, еще не звучавшее ни у нас, ни где-либо еще, а также все лучшее и вечно зеленое, из того, что имело успех раньше, запомнилось, полюбилось и разошлось на цитаты.

Накануне долгожданных выступлений мы поговорили с Иваном о перспективах русскоязычного стендапа, об особенностях музыкальной его разновидности, об интеллигентности, откровенности, о непреодолимой «красной черте» и многих других важных вещах для каждого комика.

— Стендап — сравнительно новый жанр для русскоязычного юмора и, в принципе, не родной, импортный, по большому счету, навязанный телевидением. Какие, на Ваш взгляд, перспективы у этого жанра в русскоязычном пространстве? Станет ли он органичной частью юмористического жанра на русском языке или останется нишевым?

— Здесь я не согласен. Стендап никто не навязывал, и еще до появления на телевидении он активно развивался в различных клубах – в основном, в Москве и Питере. Еще лет за 5-7 до появления одноименной программы на ТНТ, этот жанр уже существовал и активно развивался. Я думаю, у стендапа очень хорошие перспективы в русскоязычном пространстве. Он уже давно стал органичной частью юмористического жанра на русском языке и более того, мне кажется, сейчас он в авангарде и является более или менее острым и актуальным.

— В отличие от всех других Ваших коллег по жанру Ваш стендап – музыкальный. Какая из составляющих Вашего успеха для Вас важнее – музыка или слово?

— Наверное, в первую очередь, все-таки слово, но немножко подкрепленное музыкой. Хотя, наверное, иногда ценнее и искреннее звучит слово, сказанное в тишине. Без всяких приблуд.

— Кто для вас был и возможно остается ориентиром в жанре стендапа? В частности – музыкального? Менялись ли с годами ваши вкусы?

— По части креатива и шоу ориентиром для меня является Бо Бернем, по части навыков игры на музыкальных инструментах – Билл Бейли и Тим Минчин. Учитывая, что эти ребята продолжают держать марку, соответственно, они и по сей день могут служить источниками вдохновения. Хотя я вдохновляюсь не только музыкальными стендап-комиками, но и обычными. Даже, в большей степени, обычными. Потому что, как мне кажется, главными в стендапе являются мысль и шутка, а музыка уходит на второй план. Иначе, ты уже не стендап-комик, а музыкант.

— Предельная откровенность и эпатаж в стендапе – это требование жанра или одна из форм его проявления?

— Все зависит от комика. Кому в кайф раскрываться, тот раскрывается. Кому в кайф шутить на общие темы, не вдаваясь в личное, тот шутит на общие темы. Главное, чтобы ты выделялся среди всех. То есть — не был очередным комиком, который шутит про семью или на тему: «Чем отличается мужчина от женщины». Говоря языком бизнеса, главное, чтобы тебя невозможно или сложно было заменить.

— Как известно, стендап-комики – не самая интеллигентная компания. Ни на телевидении, ни, тем более, в клубе. Тем не менее, о Вас у публики закрепилось мнение, как об изрядно воспитанном и образованном комике с хорошим вкусом и тонким чувством юмора. Вопрос: как со всем этим багажом вы, выпускник МГИМО, чувствовали себя в атмосфере «адской» программы «Прожарка», в которой, кажется, нет ни запретных тем, ни запретных слов, ни каких-либо пределов?

— Абсолютно не согласен. Стендап-комики – это одна из самых интеллигентных, читающих и просвещённых компаний и на телевидении, и в клубе. Примером может служить Дмитрий Романов, которого, как и многих других, я считаю воспитанным и интеллигентным комиком, с хорошим чувством юмора. В «Прожарке» я чувствовал себя неловко, но это был хороший опыт выйти из зоны комфорта и почувствовать на себе эти по-настоящему острые шутки. Что касается пределов, то я не согласен – они там есть. Если вы заметили, там никогда не шутят про людей, которых нет в студии. То есть, когда я заранее попросил продюсеров не шутить про моих детей, они мне ответили: «Мы никогда не шутим остро или плохо про тех, кто не может ответить, тем более, о детях. Я считаю, что «Прожарка» — одна из самых честных и крутых передач на телевидении.

— Есть ли для Вас запретные темы, табу на сцене? Определили ли Вы для себя «красную черту», которую никогда не перешагнете?

— До недавнего времени я думал, что запретных тем нет, главное – как ты про это пошутишь. Но сейчас, все-таки, мне кажется, есть темы, на которые как бы ты не пошутил, людям в зале будет неловко это слушать.

— В одном из интервью Вы классифицировали свой жанр, как переходный между классическим андерграундным стендапом и эстрадой. К чему Вы ближе сегодня – к первому или второй? Каков вектор вашего движения? К чему, как Вам кажется, вы придете в итоге?

— Понятия не имею, к чему я приду в итоге. На сегодняшний момент, мне кажется, я остаюсь все там же и пытаюсь сохранить какой-то баланс. Но, если говорить о динамке моих сольных концертов, то, например, первый из них был более эстрадным, второй – более личным, откровенным, камерным что ли… Третий, думаю, станет еще более откровенным. Наверное, движение больше в сторону от эстрады к такому душевному стриптизу, но такому – не напоказ.

— В Израиль с концертами Вы приезжаете не впервые. Что Вас, как гостя страны и как комика удивило, а возможно и рассмешило в нашей стране в прежний приезд?

— Меня удивила девушка на пляже, которая загорала с автоматом.

— С чем или с кем для Вас, как для юмориста и музыканта, ассоциируется Израиль?

— Израиль у меня в первую очередь ассоциируется со стендап-концертами Ивана Абрамова.

Концерты музыкального стендап-комика Ивана Абрамова в Израиле пройдут:

7 февраля, во вторник, в 20:00 – в Тель-Авиве («Бейт аХаяль»)

8 февраля, в среду, в 20:00 – в Хайфе («Аудиториум»)

Заказ билетов в кассе «Браво»: https://cursor.kassa.co.il/announce/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2

Организатор гастролей – агентство Bezalel Events

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting