Оптоволоконный интернет в Израиле сегодня и завтра

Без сомнения возможность передачи информации на большие расстояния внесла наиболее весомый вклад в наступление эры высоких технологий. Носители, по которым передаются данные, прошли долгий путь развития: от медной проволоки столетие назад до современных оптоволоконных кабелей.

Объемы информации, скорости и расстояния ее передачи за последние годы увеличились многократно. Современные оптоволоконные кабели обеспечивают практически неограниченную полосу пропускания и имеют массу других преимуществ перед более ранними технологиями.

В апреле этого года израильская телекоммуникационная компания HOT запустила услугу HOT FIBER, которая открыла для её клиентов целый мир новых возможностей. Компания продолжает широкомасштабное развертывание оптоволоконных сетей и планирует, что к 2025 году они охватят большую часть территории нашей страны, а пользоваться их услугами смогут около двух миллионов домохозяйств.

Оптоволоконная инфраструктура обеспечивает чрезвычайно высокую скорость веб-навигации — download до 1000 Mb и upload до 100 Mb. С прошлого месяца HOT предлагает интернет-подключение со скоростью 300 Mb – в дополнение к введенным в строй ранее 600 и 1000 Mb.

Лучшая инфраструктура требует и самого передового оборудования, поэтому компания представила также ряд продуктов премиум-класса для веб-навигации и просмотра контента.

HOTBOX 5F — самый продвинутый маршрутизатор AX WIFI 6 в мире, обеспечивающий высочайшую скорость интернета в домашней сети (до 1000 Mb). С ним видеозвонки проходят стабильно и без задержек, а геймеры наслаждаются высокой скоростью и максимальным качеством видеоигр. Стандарт 6 позволяет подключать большее количество Wi-Fi устройств на всей территории дома или квартиры.

HOT WIFI, усилитель диапазона по технологии MESH, поддерживающий стандарт Wi-Fi 6. Он автоматически подключается к маршрутизатору, обеспечивает отличную быструю связь без перебоев, позволяет подключать много разных устройств, которые могут работать одновременно без перебоев и снижения скорости, и спокойно перемещаться из комнаты в комнату без ущерба для качества веб-навигации и производительности устройств.

HOT WIFI включает специальное приложение для простого и удобного управления домашней сетью прямо с мобильного телефона. С его помощью можно просматривать статус неисправности и рекомендации по улучшению приема, самостоятельно устранять неполадки, изменять настройки домашней сети, управлять гостевой сетью (с отдельным паролем для гостей), функцией родительского контроля и многое другое. И даже определять идеальное место для размещения самого усилителя диапазона.

Разумеется, новые возможности появляются и у зрителей телевидения НОТ. Приложение HOT TV настоящее телевидение завтрашнего дня — приносит в дом разнообразные каналы, лучшие программы и сериалы в мире самым современным и удобным способом, используя инновационный продвинутый интерфейс. Благодаря этому приложению телепросмотр становится не только более современным, но и более персонализированным, адаптированным к потребностям клиента.

Среди его преимуществ: расширенные возможности записи в облако до 80 часов, функция Start Over, приобретение каналов и программ VOD; Bing – функция, которая позволяет пропустить начало и перейти к следующему эпизоду, смотреть с того места, где зритель остановил трансляцию; функция родительского контроля; прямой доступ к богатейшей музыкальной библиотеке HOT Music, просмотр и выполнение различных действий в личном кабинете myHOT.

Усовершенствованный HOT streamer с операционной системой Android TV 10 включает встроенную услугу HOT TV и видеотеку VOD, а также имеет доступ к магазину приложений Google Play Store для установки огромного количества приложений и игр, специально адаптированных для ТВ-просмотра. Он поставляется с интуитивно понятным пультом, простым и удобным в управлении. Например, в нем есть отдельные кнопки для выбранных услуг, а также цифровые клавиши для удобного ввода и быстрого переключения между каналами. Установить такой стример клиент может самостоятельно – без проводов и кабелей.

Важно отметить, что НОТ продолжает обеспечивать решения и для тех регионов, где оптоволоконная инфраструктура пока не развернута. Компания располагает наиболее мощной и быстрой интернет-сетью, покрывающей всю территорию страны, и предлагает израильтянам качественное подключение на скорости 200 и 500 Mb. И только НОТ имеет возможность одновременно предоставлять клиентам самый высокоскоростной интернет и богатейший телевизионный контент с высоким качеством просмотра!

ХОТ – наслаждайся каждым мгновением!

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