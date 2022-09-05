Учебный год начался по расписанию 1 сентября — Либерман

Министр финансов Авигдор Либерман заявил, что после изнурительных многомесячных переговоров удалось прийти к соглашению, которое предполагает коренные изменения в израильской системе образования.

По словам Либермана, прежде всего, удалось изменить принцип вознаграждения – вместо положения, при котором зарплата учителей повышалась исключительно за выслугу лет, теперь главными критериями вознаграждения станут качество преподавания, личный вклад педагога и достижения его учеников.

Об этом сообщает пресс-служба партии НДИ.

Соглашения касаются прежде всего учителей, но от их реализации выигрывают и ученики, и родители, и вся израильская экономика.

Кроме этого, удалось совместить выходные дни в школах учеников с выходными днями родителей, и это лишь первый шаг на пути к более глубокой синхронизации. Директора школ будут иметь более широкие полномочия и смогут поощрять и удерживать в системе высококвалифицированных преподавателей.

Также удалось резко сократить разрыв в заработной плате между начинающими учителями и преподавателями со стажем: зарплата молодых учителей увеличится на десятки процентов.

«Это был непростой период, но теперь мы можем отчитаться перед родителями в том, что мы отстояли наше видение системы образования и обеспечили ее нормальную работу: как минимум следующие 4,5 года в школах не будет забастовок», — сказал Либерман.

Ранее Курсор сообщал, что забастовка учителей закончилась: на что пошло правительство. Министерство финансов и министерство образования пошли на условия учителей касаемо зарплаты.

Конфликт с учителями: Либерман заявил, что теперь в правительстве пройдут сокращения. Осуществить выполнение соглашения с учителями, по мнению Либермана, возможно только лишь за счет высвобождения бюджетных средств благодаря сокращениям в правительстве.