Ангела Меркель в следующем месяце посетит Израиль

Это будет первый визит Меркель в Израиль с 2018 года.

Канцлер Германии Ангела Меркель совершит прощальный визит в Израиль в следующем месяце после приглашение премьер-министра Нафтали Беннета.

Об этом пишет Times Of Israel.

Ожидается, что она встретится с президентом Исааком Херцогом и премьер-министром Беннетом.

Меркель, которая уходит с поста канцлера в сентябре после почти 16 лет работы, поздравила Беннета, когда он был приведен к присяге на посту премьер-министра.

«Германию и Израиль связывает уникальная дружба, которую мы хотим еще больше укрепить. Имея это в виду, я рассчитываю на тесное сотрудничество с вами», — заявила Меркель в сообщении, адресованном Беннету.

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