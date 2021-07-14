Беннет: Военный потенциал Израиля за 15 лет поднялся на новый уровень

Премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что Израиль резко улучшил свой военный потенциал за 15 лет после Второй ливанской войны 2006 года.

Об этом пишет Times Of Israel.

«Сегодня мы находимся на другом уровне», — сказал Беннет на выпускной церемонии Израильского колледжа национальной обороны.

Беннет заявил, что Ливан сегодня «находится на грани коллапса» из-за влияния Ирана на дела страны.

«У нас есть общий враг с гражданами Ливана: Иран и Хизбалла», — говорит премьер, добавляя, что, в отличие от ливанцев, у Израиля есть возможности противостоять им.

«Мы не позволим какой-либо стране или террористической организации угрожать Израилю, его безопасности или суверенитету», — говорит Беннет.

Курсор ранее сообщал, что Беннет рассказал, как Израиль сможет победить коронавирус-Дельта. Премьер-министр Нафтали Беннетт заявил, что Израиль может преодолеть нынешнюю вспышку коронавируса, речь идет о штамме Дельта, не вводя дополнительных ограничений. Однако для этого израильтянам и правительству следует быть старательными и целеустремленными.

Также мы писали, что в Израиле выяснили, кто может повторно заболеть COVID-19 даже после вакцинации. Меньшая часть вакцинированных людей заразится коронавирусом, и небольшой процент этих людей в конечном итоге будет госпитализирован из-за вируса, несмотря на укол.