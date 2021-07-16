Беннет встретился с президентом Южной Кореи

14:11, Сегодня
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Нафтали Беннет фото
Нафтали Беннет
Фото: Amit Shabi/POOL

Президент Южной Кореи поздравил Беннета со вступлением в должность и пожелал Израилю стабильности и процветания.

Премьер-министр Нафтали Беннет пообщался с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в пятницу, впервые с тех пор, как Беннет вступил в должность.

Об этом пишет JPost.

Чжэ Ин поздравил Беннета с вступлением в должность и пожелал ему и Израилю социальной стабильности и процветания во время его пребывания в должности.

Они обсудили продвижение взаимных интересов, в том числе совместные усилия по борьбе с коронавирусом и экономическое сотрудничество.

Беннет и Чжэ Ин выразили друг-другу признательность за сделку по обмену вакцинами, заключенную ранее в июле.

Президент Южной Кореи также попросил Беннета передать свои добрые пожелания президенту Израиля Ицхаку Герцогу при вступлении в должность и выразил желание укрепить дружбу между двумя странами посредством тесного общения с главами государств в Израиле.

Курсор также писал, что Лапид не будет оказывать давление на Беннета из-за ротации. Альтернативный премьер-министр, нынешний министр иностранных дел Яир Лапид, ожидающий своей очереди на пост премьер-министра в 2023 году, необъяснимым образом отказался от ключевого рычага давления на премьер-министра Нафтали Беннета, который должен был обеспечить ротацию.

Автор материала:
Аарон Шендецкий

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