Беннет встретился с президентом Южной Кореи

Премьер-министр Нафтали Беннет пообщался с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в пятницу, впервые с тех пор, как Беннет вступил в должность.
Об этом пишет JPost.
Чжэ Ин поздравил Беннета с вступлением в должность и пожелал ему и Израилю социальной стабильности и процветания во время его пребывания в должности.
Они обсудили продвижение взаимных интересов, в том числе совместные усилия по борьбе с коронавирусом и экономическое сотрудничество.
Беннет и Чжэ Ин выразили друг-другу признательность за сделку по обмену вакцинами, заключенную ранее в июле.
Президент Южной Кореи также попросил Беннета передать свои добрые пожелания президенту Израиля Ицхаку Герцогу при вступлении в должность и выразил желание укрепить дружбу между двумя странами посредством тесного общения с главами государств в Израиле.
Курсор также писал, что Лапид не будет оказывать давление на Беннета из-за ротации. Альтернативный премьер-министр, нынешний министр иностранных дел Яир Лапид, ожидающий своей очереди на пост премьер-министра в 2023 году, необъяснимым образом отказался от ключевого рычага давления на премьер-министра Нафтали Беннета, который должен был обеспечить ротацию.