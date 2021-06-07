Блинкен: Аббас перенес выборы из-за страха поражения ХАМАСу

Госсекретарь США заявил, что возможно ключевую роль в переносе выборов в ПА стали страхи перед успехами ХАМАСа.

Госсекретарь США Энтони Блинкен предполагает, что опасения по поводу успехов ХАМАС на парламентских выборах в Палестине, запланированных на прошлый месяц, сыграли роль в решении президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса отложить голосование на неопределенный срок.

Об этом сообщает Times of Israel.

Под давлением во время слушаний в Комитете по иностранным делам Палаты представителей, Блинкен начал с признания причины, по которой Аббас отменил голосование — отказа Израиля разрешить проведение выборов в Восточном Иерусалиме.

Израиль целенаправленно придерживается политики двусмысленности в этом вопросе. Хотя Рамалла избегает публичной позиции, Палестина утверждает, что израильские официальные лица выступили с заявлениями против проведения палестинских выборов в Иерусалиме.

В любом случае, говорит Блинкен, он «определенно заподозрил, что часть расчетов [Аббаса] связана с опасениями, что ХАМАС преуспеет на выборах».

Эти замечания оказались наиболее подробными комментариями администрации Байдена по вопросу о выборах в Палестине.

Когда официальных лиц США просили прокомментировать этот вопрос, они заявили, что выборы являются внутренним палестинским вопросом, и отказались от дальнейших комментариев.

Ранее Курсор сообщал, что Лапид обещал Байдену активизировать мирные переговоры с ПА. По информации журналиста издания Моти Тохфельда, аналогичное сообщение передал представителям администрации Байдена и глава минобороны Бени Ганц в ходе своего визита в Вашингтон.