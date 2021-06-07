Блинкен: Ракеты ХАМАСа были произведены в Газе

Госсекретарь США заявил, что ракеты ХАМАСа были произведены на месте а не в Иране.

Госсекретарь США выступил против утверждений, сделанных как демократами, так и законодателями-республиканцами во время слушаний в Комитете по иностранным делам Палаты представителей.

Об этом сообщает Times of Israel.

Блинкен отверг утверждение нескольких республиканских законодателей о том, что ракеты, использованные базирующимися в Газе палестинскими террористическими группировками в Газе во время боев с Израилем в прошлом месяце, были произведены Ираном.

«Лучшая оценка, которую мы имеем по 11-дневному конфликту, заключается в том, что большинство ракет было произведено в Газе ХАМАСом», — говорит он, поясняя, что это не оправдывает поддержку Ираном ХАМАСа, особенно на уровне риторики во время недавнего конфликта.

Также во время слушания демократический представитель Миннесоты Ильхан Омар призвал Блинкена объяснить, куда должны обращаться жертвы предполагаемых военных преступлений в Израиле, в Иудее и Самарии, в Газе и Афганистане, учитывая противодействие администрации Байдена расследованиям Международного уголовного суда в этих областях.

Блинкен заявил, что он был «глубоко тронут» гибелью людей в недавней войне в Газе. Однако, по его словам, США будут продолжать противодействовать расследованию военных преступлений МУС в отсутствие обращения Совета Безопасности ООН или запроса самой страны.

Ранее Курсор сообщал, что Блинкен заявил, что Иран может создать ядерное оружие в течение нескольких недель. Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что количество «времени прорыва», необходимое Ирану для сборки атомной бомбы, может быть сокращено до нескольких недель, если Тегеран продолжит нарушать соглашение 2015 года, ограничивающее его ядерную программу.