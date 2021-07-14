Депутат Еш Атид завил, что Минздрав не дает ему голосовать в Кнессете

Депутат Кнессета Владимир Беляк из Еш Атид дал положительный результат на коронавирус. Это может стать новым ударом для коалиции, которая пытается принимать законы большинством в Кнессете.

Об этом пишет Times Of Israel.

После того, как у Беляка было подтверждено наличие COVID-19, генеральный директор Минздрава Нахман Эш попытался помешать ему участвовать в пленуме Кнессета.

«Неразумно мешать депутату Кнессета голосовать на пленуме, даже если у него подтверждено наличие коронавируса», — пишет Беляк в ответ. «Я никогда не буду нарушать правила, но я ожидаю, что Министерство здравоохранения предложит разумное решение, которое позволит мне реализовать свое демократическое право».

Курсор ранее сообщал, что Нахман Эш официально назначен новым генеральным директором Минздрава. Профессор Нахман Эш официально вступил в должность генерального директора Министерства здравоохранения, сообщило министерство в воскресном пресс-релизе.

Также мы писали, что стали известны критерии минздрава по определению красных стран. В минздраве поделились критериями, по которым определяется список так называемых «красных» стран. Так, в список попадают те государства, откуда за последний месяц приехали более 50 зараженных коронавирусом израильтян. Или из одной страны должны приехать как минимум 10 больных, однако представляющих более 0,5 процента от всех вернувшихся из этой страны.