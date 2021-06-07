Депутат Ликуда: Нетаниягу уже начал борьбу за смену правительства

Давид Битан заявил, что Нетаниягу уже смирился с тем, что Ликуд теперь находится в оппозиции.

Депутат «Ликуда» Давид Битан заявил, что премьер-министр Нетаниягу согласился с тем, что он и «Ликуд» движутся в оппозицию.

Об этом сообщает Times of Israel.

«Нетаниягу знает, что он будет в оппозиции. Нетаниягу уже начал свою борьбу в качестве председателя оппозиции, чтобы сменить правительство [и восстановить власть]», — сказал Битан СМИ.

На вопрос, является ли Нетаниягу тем человеком, который возглавит эту борьбу, Битан сказал, что действующий премьер «является нашим лидером, и факт в том, что он всегда получает 30 или более мест [от Ликуда]. Это непросто».

Но Битан говорит, что на этот раз Нетаниягу получил более сложную задачу.

«Он сталкивался с людьми слева и справа так, что не мог их победить», — говорит депутат «Ликуда».