Депутат Ликуда: Нетаниягу уже начал борьбу за смену правительства

Депутат «Ликуда» Давид Битан заявил, что премьер-министр Нетаниягу согласился с тем, что он и «Ликуд» движутся в оппозицию.
Об этом сообщает Times of Israel.
«Нетаниягу знает, что он будет в оппозиции. Нетаниягу уже начал свою борьбу в качестве председателя оппозиции, чтобы сменить правительство [и восстановить власть]», — сказал Битан СМИ.
На вопрос, является ли Нетаниягу тем человеком, который возглавит эту борьбу, Битан сказал, что действующий премьер «является нашим лидером, и факт в том, что он всегда получает 30 или более мест [от Ликуда]. Это непросто».
Но Битан говорит, что на этот раз Нетаниягу получил более сложную задачу.
«Он сталкивался с людьми слева и справа так, что не мог их победить», — говорит депутат «Ликуда».
Ранее Курсор сообщал, что Нетаниягу заявил, что если правительство будет сформировано он выступит за его свержение. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в воскресенье призвал депутатов Кнессета от всех партий «проголосовать по своей совести», если так называемая коалиция перемен представит новое правительство Кнессету на этой неделе.
Кроме того стало известно, что Лапид ответил на призывы Нетаниягу помешать формированию правительства. Лидер «Еш Атид» Яир Лапид выражает уверенность в том, что предлагаемая «смена правительства» сохранится в случае вступления в должность, протягивая руку сторонникам премьер-министра Нетаниягу.