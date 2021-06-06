Депутат Ликуда сравнила Беннета и Саара с террористами-смертниками

Мэй Голан в интервью заявила, что Беннету и Саару, как и террористам-смертникам, некуда возвращаться.

На фоне растущего подстрекательства против законодателей в предполагаемой новой коалиции депутат Ликуда Мэй Голан называла правых лидеров так называемого блока перемен «террористами-смертниками».

Об этом сообщает Times of Israel.

Голан неоднократно использовала эту фразу во время интервью телеканалу Кнессета, удваивая свое утверждение, поскольку двое ведущих призывали ее отказаться от своих слов, при этом уточняя заявление, говоря, что между двумя политиками и террористами-джихадистами все еще существует «огромная разница».

«Самая опасная вещь среди общественных лидеров — это люди, которым некуда вернуться, а Нафтали Беннету и Гидеону Саару некуда возвращаться», — говорит Голан, имея в виду мнение, что и популярность Ямины и Тиква Хадаша резко упала после того, как партии объединились с левоцентристами с целью отстранения премьер-министра Биньямина Нетаниягу от власти.

Она говорит, что «хотя существует целый мир различий, я бы сравнила их с террористами-смертниками».

На вопрос ведущего, не зашла ли она слишком далеко, Голан ответила: «Нет, и я скажу вам, почему … Они похожи на террористов, которые больше ни во что не верят, которые отправляются на свою самоубийственную миссию, и даже если они знают, что это их смертный приговор, им все равно, потому что они шииты».

Ранее Курсор сообщал, что лидеры блока против Нетаниягу впервые встретились после формирования коалиции. Лидеры восьми партий, которые составляют новое правительство, которое надеется привести к присяге на следующей неделе, в настоящее время встречаются в Иерусалиме впервые с момента объявления на прошлой неделе о том, что председателю «Еш Атид» Яиру Лапиду удалось сформировать коалицию.