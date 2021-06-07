Депутат Ямины приглашен протестующими на собственные похороны

Протестующие против смены власти отправили Ниру Орбаху приглашение на его же похороны.

Депутат Ямины Нир Орбах получил сегодня сообщение с приглашением на собственные похороны.

Об этом сообщает Times of Israel.

Орбах, который еще не объявил свою позицию по «смене правительства», которую его глава партии Нафтали Беннет согласился сформировать вместе с лидером «Еш Атид» Яиром Лапидом, столкнулся с сильным давлением, с призывами выступить против предложенной коалиции.

В сообщении говорится, что похороны Орбаха состоятся сегодня вечером, и он обвиняется в «поддержке правительства, которое нанесло вред изучению Шаббата и Торы и принесло реформу [евреев] и ассимиляцию на Святую Землю», согласно скриншоту из сети.

Другое послание включало приглашение скорбящим сесть Шиве.

Сотрудники Орбаха в ответ говорят: «Пришло время что-то сделать с этим».