Депутат Ямины приглашен протестующими на собственные похороны

Депутат Ямины Нир Орбах получил сегодня сообщение с приглашением на собственные похороны.
Об этом сообщает Times of Israel.
Орбах, который еще не объявил свою позицию по «смене правительства», которую его глава партии Нафтали Беннет согласился сформировать вместе с лидером «Еш Атид» Яиром Лапидом, столкнулся с сильным давлением, с призывами выступить против предложенной коалиции.
В сообщении говорится, что похороны Орбаха состоятся сегодня вечером, и он обвиняется в «поддержке правительства, которое нанесло вред изучению Шаббата и Торы и принесло реформу [евреев] и ассимиляцию на Святую Землю», согласно скриншоту из сети.
Другое послание включало приглашение скорбящим сесть Шиве.
Сотрудники Орбаха в ответ говорят: «Пришло время что-то сделать с этим».
Ранее Курсор сообщал, что Нетаниягу заявил, что если правительство будет сформировано он выступит за его свержение. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в воскресенье призвал депутатов Кнессета от всех партий «проголосовать по своей совести», если так называемая коалиция перемен представит новое правительство Кнессету на этой неделе.
Кроме того стало известно, что Лапид ответил на призывы Нетаниягу помешать формированию правительства. Лидер «Еш Атид» Яир Лапид выражает уверенность в том, что предлагаемая «смена правительства» сохранится в случае вступления в должность, протягивая руку сторонникам премьер-министра Нетаниягу.