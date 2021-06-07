Ганц Хизбалле: удары по ХАМАСу — только верхушка айсберга

Министр обороны Бенни Ганц предупредил, что Израиль будет использовать подавляющую силу в любой будущей войне в Ливане против террористической группировки «Хизбалла».
Об этом сообщает Times of Israel.
По словам Ганца, недавние удары Армии обороны Израиля в Газе по террористической группировке ХАМАС — это «только верхушка айсберга» с точки зрения военных возможностей.
«Тот, кто прячет оружие в своем доме, подвергает опасности своих детей», — добавил министр обороны.
В явном послании ХАМАСу, который держит в плену останки двух солдат и двух живых израильских гражданских лиц в Газе, Ганц добавил, что Израиль не будет платить цену, которую он когда-то допустил, чтобы вернуть своих пленных солдат из террористических групп.
Ганц сделал свои замечания на мероприятии, посвященном признанию Израилем 18-летней оккупации южного Ливана официальной военной кампанией.
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