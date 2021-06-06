Гила Гамлиэль: Я против протестов у домов государственных чиновников

В связи с тем, что активисты преследуют несколько депутатов, стремящихся оказать на них давление, чтобы они не поддержали новую коалиционную сделку, которая приведет к новому правительству и свергнет давнего премьер-министра Биньямина Нетаниягу, министр охраны окружающей среды из Ликуда Гила Гамлиэль заявила, что она выступает против протестов у домов законодателей.
Об этом сообщает Times of Israel.
«Я против проведения демонстраций у домов общественных деятелей. Семьи не должны участвовать в политической борьбе », — пишет она в Twitter.
Сторонники нового правительства на прошлой неделе столкнулись с интенсивными протестами и угрозами. Голосование по коалиции в Кнессете планируется 9 или 14 июня.
Ранее Курсор сообщал, что Нетаниягу заявил о крупнейшей фальсификации выборов в истории Израиля. «Мы являемся свидетелями крупнейшего фальсификации выборов в истории государства, на мой взгляд, в истории демократий — люди справедливо чувствуют себя обманутыми», — заявил Нетаниягу.
Стало изветно , что в Ликуде приготовились к переходу в оппозицию. Отмечается, что большинство депутатов Ликуда считают, что лагерь правых партий практически исчерпал свои возможности для предотвращения создания правительства с участием левоцентристских и арабских партий.