Гила Гамлиэль: Я против протестов у домов государственных чиновников

Гила Гамлиэль считает, что привлечение семей политиков к протестам просто немыслимо.

В связи с тем, что активисты преследуют несколько депутатов, стремящихся оказать на них давление, чтобы они не поддержали новую коалиционную сделку, которая приведет к новому правительству и свергнет давнего премьер-министра Биньямина Нетаниягу, министр охраны окружающей среды из Ликуда Гила Гамлиэль заявила, что она выступает против протестов у домов законодателей.

Об этом сообщает Times of Israel.

«Я против проведения демонстраций у домов общественных деятелей. Семьи не должны участвовать в политической борьбе », — пишет она в Twitter.

Сторонники нового правительства на прошлой неделе столкнулись с интенсивными протестами и угрозами. Голосование по коалиции в Кнессете планируется 9 или 14 июня.