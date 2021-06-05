Глава ШАБАК: Должностные лица должны остановить подстрекательство к насилию

Заявление Аргамана было сделано в связи с тем, что лидер Ямины Нафтали Беннет и член парламента Айелет Шакед продолжают получать многочисленные угрозы насилия со стороны общественности.

Надав Аргаман выступил с заявлением в субботу вечером, в котором он предостерег от насильственного подстрекательства, которое имело место в социальных сетях в последние дни, предполагая, что группы или отдельные лица могут прибегнуть к насильственным действиям и даже навредить другим.

Об этом пишет JPost.

«Долг должностных лиц из всех уголков политического спектра, лидеров общественного мнения, священнослужителей, педагогов и граждан Израиля — выступить с четким и решительным призывом к немедленному прекращению подстрекательства к насилию», — сказал Аргаман.

Его заявление было сделано после того, как различные члены Кнессета, включая лидера Ямины Нафтали Беннета, депутата Ямины Айелет Шакед и депутата Мереца Тамар Зандберг, получили угрозы от общественности после формирования правительства.

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