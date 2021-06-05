Глава ШАБАК: Должностные лица должны остановить подстрекательство к насилию

Надав Аргаман выступил с заявлением в субботу вечером, в котором он предостерег от насильственного подстрекательства, которое имело место в социальных сетях в последние дни, предполагая, что группы или отдельные лица могут прибегнуть к насильственным действиям и даже навредить другим.
Об этом пишет JPost.
«Долг должностных лиц из всех уголков политического спектра, лидеров общественного мнения, священнослужителей, педагогов и граждан Израиля — выступить с четким и решительным призывом к немедленному прекращению подстрекательства к насилию», — сказал Аргаман.
Его заявление было сделано после того, как различные члены Кнессета, включая лидера Ямины Нафтали Беннета, депутата Ямины Айелет Шакед и депутата Мереца Тамар Зандберг, получили угрозы от общественности после формирования правительства.
Ранее Курсор сообщал, что ШАБАК приставил охрану к Беннету. Подразделение ШАБАК, защищающее высших должностных лиц государства, Подразделение 730, приставило охрану к лидеру «Ямина» Нафтали Беннету, который станет новым премьер-министром.
Также мы писали, что ШАБАК арестовал евреев, совершавших нападения на арабов. Сотрудники Службы безопасности ШАБАК арестовали двух евреев, подозреваемых в нападении на представителей арабской общественности. Отмечается, что речь идет об инциденте, произошедшем 13 мая на рынке Махан Иегуда в Иерусалиме, когда несколько евреев нанесли ножевые ранения арабу.