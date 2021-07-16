Китай активизирует свое участие в конфликте между Израилем и ПА

Китай планирует активизировать свое участие в посреднических усилиях по урегулированию израильско-палестинского конфликта, заявил в четверг министр иностранных дел Ван И.

Об этом пишет Arutz Sheva.

«Прошлое и настоящее снова и снова доказывают, что решение на основе сосуществования двух государств является единственным жизнеспособным способом решения палестинского вопроса, поскольку оно представляет собой международный консенсус, справедливость и честность», — заявил он.

На той же конференции министр социальных дел Палестинской автономии (ПА) Ахмед Мадждалани заявил, что ПА стремится «реализовать комплекс мер по укреплению доверия между народами, улучшению гуманитарной ситуации и открытию реального окна для переговоров по прекращению конфликта».

В последние годы Китай стремился играть более значительную роль на Ближнем Востоке в целом и в мирном процессе между Израилем и ПА в частности.

В 2013 году президент Китая Си Цзиньпин представил предложение из четырех пунктов о прекращении конфликта между Израилем и ПА и создании независимого палестинского государства.

Курсор также писал, что ЦАХАЛ проводит масштабные аресты боевиков ХАМАСа на территории ПА. В ЦАХАЛе сообщили, что арестованные принадлежали к террористической студенческой ячейке ХАМАСа в Бирзейтском университете.