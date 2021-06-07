Лапид ответил на призывы Нетаниягу помешать формированию правительства

Лапид обратился к правым партиям и заявил, что новое правительство не будет направлено на их уничтожение.

Лидер «Еш Атид» Яир Лапид выражает уверенность в том, что предлагаемая «смена правительства» сохранится в случае вступления в должность, протягивая руку сторонникам премьер-министра Нетаниягу.

Об этом сообщает Times of Israel.

«Это правительство формируется, потому что это большинство. Были выборы, у нас большинство, мы формируем правительство. В этом демократия, в этом ее сила, это выбор, сделанный Израилем», — сказал Лапид на заседании фракции Кнессета.

Обращаясь к сторонникам премьер-министра Нетаниягу и другим партиям в его правом религиозном блоке, Лапид сказал, что он знает, что многие из них рассматривают потенциальное новое правительство как «кризис».

«Но вы обнаружите, что это правительство создается не против вас. Он будет работать на вас, он будет уважать вас, это будет также ваше правительство. Это также будет правительство тех, кто голосовал за Ликуд, ШАС, Иудаизм Объединенной Торы и религиозный сионизм. Они обнаружат, что мы будем справедливы по отношению к ним, что мы будем уважать их убеждения и мнения, что мы будем прислушиваться к их потребностям».

Он также призывает тех, кто поддерживает предлагаемое правительство, не навязывать его тем, кто выступает против него.

Ранее Курсор сообщал, что Нетаниягу заявил, что если правительство будет сформировано он выступит за его свержение. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в воскресенье призвал депутатов Кнессета от всех партий «проголосовать по своей совести», если так называемая коалиция перемен представит новое правительство Кнессету на этой неделе.