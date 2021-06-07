Левин объявил Кнессету о формировании коалиции Лапидом

Ярив Левин пытается сделать все, чтобы у Нетаниягу было больше времени помешать смене правительства.

Спикер Кнессета Ярив Левин официально проинформировал Кнессет о заявлении лидера «Еш Атид» Яира Лапида на прошлой неделе о том, что он может сформировать правительство.

Об этом пишет Times of Israel.

Но Левин, член партии «Ликуд» премьер-министра Нетаниягу, не уточнил, в какой день состоится голосование приведения к присяге. Самая поздняя возможная дата — 14 июня.

«Объявление о том, когда будет проведено голосование при присяге, будет сделано позже», — заявил он.

Шаг Левина, похоже, направлен на то, чтобы дать Нетаниягу и его правому блоку больше времени, чтобы попытаться помешать «смене правительства», потенциальные члены которого призвали к скорейшему проведению голосования. Новая восьмипартийная коалиция, в которой лидер «Ямина» Нафтали Беннет будет исполнять обязанности премьер-министра в течение первых двух лет, похоже, пользуется поддержкой 61 из 120 депутатов Кнессета.