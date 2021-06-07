Левин объявил Кнессету о формировании коалиции Лапидом

Спикер Кнессета Ярив Левин официально проинформировал Кнессет о заявлении лидера «Еш Атид» Яира Лапида на прошлой неделе о том, что он может сформировать правительство.
Об этом пишет Times of Israel.
Но Левин, член партии «Ликуд» премьер-министра Нетаниягу, не уточнил, в какой день состоится голосование приведения к присяге. Самая поздняя возможная дата — 14 июня.
«Объявление о том, когда будет проведено голосование при присяге, будет сделано позже», — заявил он.
Шаг Левина, похоже, направлен на то, чтобы дать Нетаниягу и его правому блоку больше времени, чтобы попытаться помешать «смене правительства», потенциальные члены которого призвали к скорейшему проведению голосования. Новая восьмипартийная коалиция, в которой лидер «Ямина» Нафтали Беннет будет исполнять обязанности премьер-министра в течение первых двух лет, похоже, пользуется поддержкой 61 из 120 депутатов Кнессета.
Ранее Курсор сообщал, что Нетаниягу заявил, что если правительство будет сформировано он выступит за его свержение. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в воскресенье призвал депутатов Кнессета от всех партий «проголосовать по своей совести», если так называемая коалиция перемен представит новое правительство Кнессету на этой неделе.
Кроме того стало известно, что Лапид ответил на призывы Нетаниягу помешать формированию правительства. Лидер «Еш Атид» Яир Лапид выражает уверенность в том, что предлагаемая «смена правительства» сохранится в случае вступления в должность, протягивая руку сторонникам премьер-министра Нетаниягу.