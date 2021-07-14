Ликуд осудил Беннета за то, что он не представил никаких решений в отношении эпидемии коронавируса

В Ликуде заявили, что Нетаниягу передал Беннету страну в «лучшем состоянии в мире».

Ликуд отвечает на заявление премьер-министра Нафтали Беннета о том, что предыдущее правительство было виновно в «серьезном пренебрежении» в управлении кризисом с коронавирусом, который, по его словам, стал причиной сегодняшнего распространения варианта Дельта.

Об этом пишет Times Of Israel.

«Беннет созвал пресс-конференцию, чтобы объявить, что у него нет никаких решений, когда коронавирус возвращается в Израиль под его контролем», — говорится в заявлении «Ликуда».

«Никакие ложные оправдания со стороны Беннета не объяснят, как он позволил коронавирусу вернуться в Израиль после того, как получил от Нетаниягу страну в лучшем состоянии в мире», — говорится в заявлении.

Курсор ранее сообщал, что в Израиле выяснили, кто может повторно заболеть COVID-19 даже после вакцинации. Согласно результатам первого в мире исследования, проведенного в Израиле, пожилые люди с высоким уровнем сопутствующих заболеваний и иммуносупрессией с большей вероятностью заразятся коронавирусом и заболеют тяжелым случаем COVID-19 даже после полной вакцинации.

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