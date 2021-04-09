Мандельблит призвал Нетаниягу и Ганца назначить министра юстиции

Мандельблит заявил, что если не назначить министра юстиции то множество заключенных будут подвергнуты огромному риску.

Генеральный прокурор Израиля Авичай Мандельблит в четверг направил письмо премьер-министру Биньямину Нетаниягу и Бенни Ганцу, в котором он призвал их назначить министра юстиции, чтобы избежать возникновения проблем со здоровьем и риска новых вспышек коронавируса, особенно среди заключенных.

Об этом пишет JPost.

В письме Мандельблит объяснил, что без министра юстиции в настоящее время нет способа расширить правила, позволяющие заключенным и задержанным отсутствовать на судебных заседаниях по их делам. Это означает, что около 1000 заключенных и задержанных будут доставляться в суды Израиля каждый день, что создаст проблему для общественного здравоохранения из-за коронавируса.

Действующее положение, позволяющее заключенным и задержанным не участвовать в обсуждениях, истекает в конце апреля.

По словам Мандельблита, многие заключенные и задержанные не вакцинированы, и для того, чтобы привлекать их к суду при каждом обсуждении их дела, им необходимо находиться в непосредственной близости друг от друга в течение длительного времени, большими группами. В настоящее время нет возможности привлечь их к суду и сохранить действующие правила безопасности в связи с коронавирусом.

В качестве альтернативы, неспособность исправить эту ситуацию может привести к нарушению прав заключенных, поскольку нет решения для тех, кто, как подтверждено, инфицирован вирусом или находится в обязательной изоляции, сказал Мандельблит.

В заключение Мандельблит призвал Нетаниягу и Ганца назначить министра юстиции как можно скорее.

Напомним, Pfizer приостановил поставки вакцины против коронавируса в Израиль до тех пор, пока кабинет министров не соберется для утверждения соглашений с производителем вакцины, при этом представители компании выражают возмущение по поводу неуплаты Израилем предыдущей партии вакцин.

Ранее Курсор сообщал, что минздрав Израиля готовится вакцинировать детей от 12 до 15 лет.

Нетаниягу предупредил о возможной нехватке вакцины в будущем. Израиль может потерять возможность получать вакцины в будущем, предупредил он.

В минздраве готовы к очередному этапу ослабления карантина. Чиновники минздрава рассматривают возможность снятия ограничений на посещение бассейнов, аквапарков м других заведений досуга, а также тренажерных залов для не вакцинированных от COVID-19.