Солдаты рф покупают справки и даже ложатся в психушки, чтобы не служить — перехват разговора

В перехваченном разговоре оккупант просит мать сделать справку, что он гипертоник, чтобы он мог вернуться домой и больше не служить.

Украинская разведка продолжает публиковать перехваченные разговоры российских военных, которые ясно демонстрируют, что их дух сломлен и воевать дальше они не хотят. Военнослужащий рф*, который сейчас находится в оккупированной Херсонской области, рассказал своим родителям, что в их подразделении все «бастуют» и не хотят воевать.

Перехваченную запись разговора обнародовали в Главном управлении разведки МО Украины.

На вопрос отца, вернется ли он домой после 90 дней службы, российский боевик отвечает, что командование объявило, чтобы они даже не думали о таком. Но сам солдат рф воевать не хочет. Кроме того, оккупант просит мать сделать справку, что он гипертоник, чтобы он мог приехать домой.

Мать рассказывает, как в одном из подразделений 400 человек сдали оружие. Их привезли в Донецк. Самого же знакомого родственники оформили в психбольницу, чтобы не обвинили в дезертирстве.

Солдат рф также просит отца выяснить правдивость информации, что в Донецк привозят таких же «отказников» и силой заставляют подписывать контракт, применяя пытки.

Ранее редакция Курсора писала, что в сети появились фото, на которых видно, как война изменила Украину. Украинские войска продолжают защищать свою землю от российских захватчиков. Армия рф обстреливает не только военную, но и гражданскую инфраструктуру ракетами. Некоторые города буквально сносят с лица Земли.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!