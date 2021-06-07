Нетаниягу: Если правительство будет сформировано — мы свергнем его

Нетаниягу заявил, что будет продолжать бороться за власть.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в воскресенье призвал депутатов Кнессета от всех партий «проголосовать по своей совести», если так называемая коалиция перемен представит новое правительство Кнессету на этой неделе.

Об этом сообщает Israel 365 News.

Нетаниягу, который выступал на собрании фракции Ликуд в Кнессете, сказал, что правые партии Ямина и Тиква Хадаша по сути лишили избирательных прав избирателей, сотрудничая с оппозиционными левыми партиями в попытке положить конец его президентскому сроку посредством того, что они назвали правительство единства.

«Мы являемся свидетелями предвыборного обмана, которого никогда не было», — предупредил он. «Люди вполне оправданно считают, что их обманули», — сказал он.

Нетаниягу сказал, что шаги, предпринятые некоторыми социальными сетями для запрета публикаций и замораживания учетных записей различных правых активистов, которые выступали против формирующейся коалиции, были попыткой подавить свободу слова.

Он заключил, что даже если Ликуд потеряет власть из-за сделки Лапида-Беннета, борьба будет продолжаться.

«Если, не дай Бог, правительство будет сформировано, мы обязательно его быстро свергнем», — сказал он.