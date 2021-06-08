Нетаниягу настаивает на досрочных внутренних выборах Ликуда

Нетаниягу считает, что если он не победит на праймеризе в Ликуде то он окончательно потеряет власть.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу настаивает на проведении досрочных праймериз в Ликуде, чтобы извлечь выгоду из своей нынешней электоральной силы внутри партии, говорится в докладе ряда законодателей Ликуда.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Утром во вторник в отчете цитируется несколько депутатов Ликуда, которые заявили, что Нетаниягу надеется провести внутренние выборы как можно скорее, добавив, что премьер-министр обеспокоен тем, что его влияние в партии снизится, когда он покинет свой пост и станет лидером оппозиции.

Сроки проведения партийных праймериз будут определены министром финансов Исраэлем Кацем, который выполняет функции секретариата партии, и Хаимом Кацем, председателем центрального комитета «Ликуда», который выступает против проведения в настоящее время внутренних выборов.

Один из депутатов Ликуда заявил, что смена Нетаниягу на посту премьер-министра может означать начало конца политической карьеры Нетаниягу.

«Это займет время, но это может стать началом того, что уже стало клише, -«конца эпохи Нетаниягу». Это еще не конец, но это может быть началом конца».

Другой депутат «Ликуда», цитируемый в отчете, заявил, что внутри партии растет оппозиция Нетаниягу.

«Это как смотреть один из тех документальных фильмов о природе, когда старший лев начинает проявлять признаки слабости, а младшие начинают обнюхивать его».

Ранее Курсор сообщал, что Эдельштейн заявил, что Нетаниягу нужно заменить. Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн сообщил высокопоставленным членам «Ликуда», что намерен баллотироваться в лидеры партии против премьер-министра Биньямина Нетаниягу.