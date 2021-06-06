Нетаниягу заявил о крупнейшей фальсификации выборов в истории Израиля

Нетаниягу на заседании Ликуда заявил, что люди справедливо считают себя обманутыми после выборов.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в воскресенье открыл заседание фракции «Ликуд», осудив подстрекательство с любой стороны.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

«Мы осуждаем любое подстрекательство со всех сторон. В течение нескольких месяцев появлялись призывы убить меня и мою семью. Подстрекательству нет места с обеих сторон», — сказал Нетаниягу.

Однако Нетаниягу добавил, что критика — это не подстрекательство. «Принцип ясен — подстрекательство и насилие всегда будут за гранью нормы. Но свобода выражения мнения не является подстрекательством. Слова правых, как и слова левых не могут рассматриваться как подстрекательство если это выражение свободы слова».

«Мы являемся свидетелями крупнейшего фальсификации выборов в истории государства, на мой взгляд, в истории демократий — люди справедливо чувствуют себя обманутыми», — добавил Нетаниягу.

«Невозможно заткнуть рот. Facebook заблокировал сообщения правых, потому что они опубликовали адрес депутата Нира Орбаха, в то время как сообщения левых, которые разместили точно такой же адрес, не были заблокированы», — добавил премьер.

Ранее Курсор сообщал, что в Ликуде приготовились к переходу в оппозицию. Отмечается, что большинство депутатов Ликуда считают, что лагерь правых партий практически исчерпал свои возможности для предотвращения создания правительства с участием левоцентристских и арабских партий.