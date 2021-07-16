Посол Бахрейна в Израиле посетил синагогу в Манаме

Халед Юсеф Аль-Джалама заявил, что очень ценит вклад еврейской общины Бахрейна в развитие страны.

Назначенный посол Бахрейна в Израиле Халед Юсеф Аль-Джалама на этой неделе посетил синагогу в столице Бахрейна Манаме.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Посещение Аль-Джаламой синагоги Дома Десяти Заповедей состоялось в воскресенье. Его сопровождал председатель попечительского совета синагоги и еврейской общины Ибрагим Дауд Ноноо.

Чиновник выразил гордость за то, что посетил молитвенный дом, и подчеркнул, что Королевство Бахрейн «стало примером в продвижении концепции культуры мира, свободы религий и убеждений и мирного сосуществования».

Такие ценности, добавил он, являются ключом к «подлинному бахрейнскому подходу, который возглавляет Его Величество король Хамад бин Иса Аль Халифа и превратили Королевство в оазис мира, безопасности и гармонии».

Назначенный посол высоко оценил «ощутимую роль и вклад еврейской общины во всеобъемлющий процесс развития Королевства Бахрейн».

Аль-Джалама был официально назначен послом в Израиле в конце июня. Он является операционным директором в Министерстве иностранных дел Бахрейна, а ранее был заместителем главы миссии в посольстве Бахрейна в США с 2009 по 2013 год.