Посол Бахрейна в Израиле посетил синагогу в Манаме

Назначенный посол Бахрейна в Израиле Халед Юсеф Аль-Джалама на этой неделе посетил синагогу в столице Бахрейна Манаме.
Об этом пишет Arutz Sheva.
Посещение Аль-Джаламой синагоги Дома Десяти Заповедей состоялось в воскресенье. Его сопровождал председатель попечительского совета синагоги и еврейской общины Ибрагим Дауд Ноноо.
Чиновник выразил гордость за то, что посетил молитвенный дом, и подчеркнул, что Королевство Бахрейн «стало примером в продвижении концепции культуры мира, свободы религий и убеждений и мирного сосуществования».
Такие ценности, добавил он, являются ключом к «подлинному бахрейнскому подходу, который возглавляет Его Величество король Хамад бин Иса Аль Халифа и превратили Королевство в оазис мира, безопасности и гармонии».
Назначенный посол высоко оценил «ощутимую роль и вклад еврейской общины во всеобъемлющий процесс развития Королевства Бахрейн».
Аль-Джалама был официально назначен послом в Израиле в конце июня. Он является операционным директором в Министерстве иностранных дел Бахрейна, а ранее был заместителем главы миссии в посольстве Бахрейна в США с 2009 по 2013 год.
Курсор также писал, что ОАЭ начинают сотрудничать с израильскими стартапами. Новая инициатива основана на успешном сотрудничестве между посольством ОАЭ в Израиле и Start-Up Nation Central, которые в апреле создали совместную рабочую группу, чтобы объединить людей для обмена идеями и выработки решений и экономической ценности для обеих стран.