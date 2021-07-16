Представитель США: Нетаниягу наносит ущерб американо-израильским отношениям

Источник из Белого дома заявил, что Байдену близок Израиль вне зависимости от того, кто является премьер-министром.

Заявления, сделанные недавно бывшим премьер-министром Биньямином Нетаниягу, воспринимаются нынешней американской администрацией и Демократической партией как оскорбление, сказал высокопоставленный чиновник, близкий к Белому дому.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Нетаниягу выразил свои взгляды на политику администрации Байдена в отношении Ирана в статье, опубликованной в газете Israel Hayom в прошлую среду, и недавно он выступил с несколькими речами, выражающими аналогичные настроения в Кнессете.

По словам чиновника, «президент Байден занимает четкую позицию, которая выражает чувство долга Америки перед Израилем и его безопасностью, а также продвигает эту позицию внутри Демократической партии. Его подход укрепляет двухпартийную поддержку, в которой нуждается Израиль.

«Однако слова Нетаниягу создают впечатление, что нынешняя администрация не заботится об Израиле, что ослабляет чувство долга Демократической партии перед Израилем».

Курсор также писал, что Лапид не будет оказывать давление на Беннета из-за ротации. Альтернативный премьер-министр, нынешний министр иностранных дел Яир Лапид, ожидающий своей очереди на пост премьер-министра в 2023 году, необъяснимым образом отказался от ключевого рычага давления на премьер-министра Нафтали Беннета, который должен был обеспечить ротацию.