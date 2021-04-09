РФ угрожает Украине «последствиями для государственности» в случае вступления в НАТО

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Украине грози существенное осложнение ситуации на Донбассе и в случае гипотетического присоединения Киева к НАТО. Пресс-секретарь ведомства заявила, что это чревато «последствиями для государственности» Украины.

Об этом пишет Европейская правда.

Захарова заявила, что в Кремле обратили внимание на заявление президента Украины Зеленского, который побывал вчера на Донбассе, о том, что вступление страны в НАТО якобы приведет к окончанию конфликта в регионе. Однако, по ее словам, гипотетическое получения членства в Альянсе, не только не принесет мир Украине, но, наоборот, приведет к масштабной эскалации ситуации и необратимым последствиям для украинской государственности.

При этом она обвинила официальный Киев и украинские СМИ в нагнетании истерии о якобы мифической российской угрозе.

Как ранее писал Курсор, президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО ускорить принятие плана его страны по членству, заявив, что это единственный способ положить конец конфликту в восточном Донбассе. Украинские войска сражались с поддерживаемыми Россией сепаратистами в восточной части Донецкой и Луганской областей страны после того, как террористы захватили там значительную часть территории в апреле 2014 года.

Ранее Курсор сообщал, что Россия активно навязывает Евросоюзу холодную войну через Украину. Российская сторона демонстративно стягивает войска к границе с Украиной. В ответ на эти действия Европейское командование повысило уровень мониторинга ситуации с «возможного кризиса» до «потенциально неминуемого кризиса» — высшая оценка.

Украинская тяжелоатлетка выиграла три золотые медали на чемпионате Европы. 21-летняя Конотоп не имела себе равных в весовой категории до 55 кг, где она выиграла в рывке (95 кг), в толчке (113 кг) и абсолютный вес составил — 208 кг, который стал лучшим результатом.

США повысили боеготовность войск из-за очередного обострения на Донбассе. Активизация боевых действий на востоке Украины и наращивание Россией военного контингента вдоль границ вынудили командование США в Европе усилить наблюдение.