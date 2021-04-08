Россия предложила привлечь Януковича к переговорам по Донбассу

В Кремле предложили включить в переговоры по урегулированию ситуации на востоке Украины беглого и осужденного экс-президента Виктора Януковича.

В частности, с таким предложением выступил замглавы администрации РФ Дмитрий Козак, объяснив это тем, что Украина отказывается вести переговоры с представителями непризнанных оккупационных режимов ДНР и ЛНР.

«Они предложили, давайте стороной для обсуждения будут не те, кто сейчас, а депутаты местных советов, которые были избраны на выборах в 2010 году. Хорошо, давайте попробуем, но если вам сейчас предложат, исходя из фундаментальных причин кризиса, за стол переговоров посадить президента Януковича, который был избран в 2010 году? Сразу желание обсуждать фундаментальные причины кризиса пропали», – заявил представитель РФ.

По словам Козака, Россия также выступает против привлечения США к переговорам в Нормандском формате.

«Помогут ли американцы урегулировать конфликт? Мы это даже в нормандском формате обсуждали. Только надо помнить одно: чем больше участников переговоров — тем сложнее найти решение. На самом деле, ни нормандский формат, ни Россия, ни Франция, ни Германия не нужны. Нужны Донбасс и Украина. Договориться об условиях мирного сосуществования. Чем меньше будет посредников, тем лучше», – заявил представитель России в контактной группе на переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе.

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