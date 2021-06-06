Тихановская прокомментировала выступление Протасевича на белорусском канале

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что режим Александра Лукашенко специально показал выступление задержанного после принудительной посадки самолета оппозиционного журналиста Романа Протасевича, чтобы вызвать осуждение у соратников.

В связи с этим Тихановская заявила, что никто не имеет права осуждать заявление Протасевича, сделанное в эфире белорусского государственного канала.

Об этом лидер оппозиционных белорусских сил заявила в ходе совместной пресс-конференции с родителями Романа Протасевича в Варшаве.

«Мы все должны понимать, в каких условиях он находится, как на него могли давить, чем ему могли угрожать и как его могли пытать. Мы не имеем права говорить о содержании этих роликов, мы должны говорить о том, как освободить его и всех политзаключенных», – заявила Тихановская.

Оппозиционный политик считает, что Лукашенко увидел в лице Романа Протасевича личного врага, что и послужило причиной принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair и спровоцировало громкий международный скандал.

Ранее Курсор сообщал, что в Чехии после интервью Протасевича заявили о сталинских методах Лукашенко.

Протасевич признает вину в призывах к протестам в Беларуси после президентских выборов. При этом сразу несколько стран заявили, что не верят этим признанием, обвинив власти республики в давлении и пытках. При этом лидеры европейских стран призывают немедленно освободить Протасевича и снять с него обвинения, так как считают их неправомерными.