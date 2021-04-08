В Белом доме обеспокоены состоянием здоровья Навального

В администрации президента США выразили беспокойство по поводу ухудшения состояния здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, который находится в колонии. Об этом информирует Интерфакс.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что в США знают, что здоровье Навального ухудшается, что он начал голодовку, требуя доступа к медицинской помощи извне и призывают российские власти предпринять все необходимые меры для того, чтобы обеспечить ему безопасность и здоровье, пока он в тюрьме.

Псаки подчеркнула, что российские власти несут ответственность за его здоровье и благополучие.

Она напомнила, что в Вашинготоне помещение Навального в колонию считают политически мотивированным. И потому Белый дом требует немедленно освободить Навального и положить конец преследованиям его сторонников.

Напомним, Алексея Навального задержали сотрудники правоохранительных служб, не позволив даже взять с собой адвоката.

Ранее российский оппозиционер и блогер Алексей Навальный выложил в сеть запись своего разговора с сотрудником ФСБ, которого он считает причастным к попытке своего убийства. Отравитель, считая, что общается помощником секретаря совета безопасности РФ Николая Патрушева, не только признался в совершенном преступлении, но и поведал детали покушения.

ФСБ отрицает факт подлинности записи разговора оппозиционера со своим отравителем.

Мы информировали, что оппозиционного российского политика Алексея Навального дважды пытались убить нервно-паралитическим веществом Новичок. Отмечается, что вторая попытка отравления Навального Новичком произошла в больнице города Омск, куда госпитализировали политика после резкого ухудшения самочувствия.

В связи с этим немецкая клиника Charitе опубликовала отчет о лечении Навального.