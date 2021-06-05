В Чехии после интервью Протасевича заявили о сталинских методах Лукашенко

В Праге считают, что оппозиционера заставили сделать заявления под давлением и угрозами и потребовали немедленно освободить задержанного блогера.

Внешнеполитическое ведомство Чехии выразило возмущение показанном на белорусских каналах интервью Романа Протасевича, назвав его результатом «сталинских методов» режима Александра Лукашенко.

Прага осудила действия властей РБ, заявив, что заявления Протасевича, который вероятно подвергается сейчас сильнейшему прессингу и запугиваниям, нельзя считать признанием. В связи с этим МИД Чехии призвало немедленно освободить всех других политических заключенных в Беларуси, в том числе и Протасевича, и отказаться от репрессий против несогласных с политикой властей.

Методы чиновников Лукашенко и самого непризнанного президента в Праге считают недопустимыми и возмутительными.

Глава ведомства Якуб Кулханек также отметил, что намерен провести встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, чтобы выработать совместную стратегию борьбы с беспределом властей.

Ранее Курсор сообщал, что Протасевич признает вину в призывах к протестам в Беларуси после президентских выборов. При этом сразу несколько стран заявили, что не верят этим признанием, обвинив власти республики в давлении и пытках. При этом лидеры европейских стран призывают немедленно освободить Протасевича и снять с него обвинения, так как считают их неправомерными.