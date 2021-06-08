В ООН отреагировали на «признания» Протасевича

Спецдокладчики ООН подозревают, что арестованный в Минске в результате принудительной посадки самолета под выдуманным предлогом Роман Протасевич может подвергаться страшным пыткам и давлению со стороны власти. Именно из-за этого он и дал интервью и лаже якобы покаялся в том, что призывал к протестам против режима непризнанного главы государства Александра Лукашенко.

Об этом говорится в официальном сообщении.

В ООН считают признание оппозиционера ложным, полученным под пытками и угрозами. По их данным, Протасевичу было отказано в доступе к адвокату. Все это говорит о пренебрежении властями Беларуси международными нормами и правами граждан.

Докладчики призвали немедленно освободить Протасевича и других задержанных за выражение собственных взглядов граждан.

Ранее Внешнеполитическое ведомство Чехии выразило возмущение показанном на белорусских каналах интервью Романа Протасевича, назвав его результатом «сталинских методов» режима Александра Лукашенко.

Ранее Курсор сообщал, что Протасевич признает вину в призывах к протестам в Беларуси после президентских выборов. При этом сразу несколько стран заявили, что не верят этим признанием, обвинив власти республики в давлении и пытках. При этом лидеры европейских стран призывают немедленно освободить Протасевича и снять с него обвинения, так как считают их неправомерными.