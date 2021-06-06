В Швейцарии ограничат доступ в воздушное пространство из-за встречи Байдена и Путина

Власти Швейцарии готовятся ввести ограничения на время встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

Отмечается, что ограничения на время встречи Байдена и Путина будут очень серьезными.

Об этом сообщает La Tribune de Geneve.

Схему ограничения доступа к воздушному пространству прорабатывает швейцарское федеральное управление по гражданской авиации совместно с ВВС Швейцарии, рядом федеральных служб и службой авиадиспетчеров.

На днях специалисты по безопасности в последние дни осмотрели пляж О-Вив на берегу Женевского озера на случай, если там нужно будет устанавливать компоненты систем ПВО.

Кроме того, власти Швейцарии на следующей неделе примут решение о подключении вооруженных сил страны к обеспечению безопасности в Женеве на время встречи. Со своей стороны, полиция кантона Женева уже приняла решение на время этого мероприятия взять в аренду несколько единиц бронетехники.

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