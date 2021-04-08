В США готовят новые санкции в отношении России

Чиновники администрации президента США Джо Байдена готовят ответные меры в отношении России за совершение кибератак и вмешательство в президентские выборы.

Отмечается, что в числе возможных санкционных мер могут оказаться высылка российских дипломатов и представителей разведки, которые работают на территории США под дипломатическим прикрытием. Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, санкции также могут быть введены в отношении чиновников из окружения президента России Владимира Путина.

При этом сроки введения новых санкций пока остаются неизвестными.

Ранее Курсор сообщал, что США ввели санкции в отношении оборонпрома Турции.

МИД Ирана отвергает любую поэтапную отмену санкций со стороны США.

Иран не прекратит 20-процентное обогащение урана. «Высокопоставленный иранский чиновник сообщил Press TV, что Тегеран прекратит обогащение 20-процентного урана только в том случае, если США сначала снимут ВСЕ свои санкции против Ирана», — говорится на сайте государственного телеканала Press TV.

Сообщалось, что Иран заявил о поражении ракетой израильского корабля в Аравийском море. В отчете без источников говорится, что контейнеровоз направлялся из Танзании в Индию, и что инцидент произошел, когда он находился в Аравийском море между Индией и Ираном.

Иран угрожал атаковать военную базу в Вашингтоне. Со ссылкой на «двух высокопоставленных сотрудников разведки США», которые говорили на условиях анонимности, в отчете говорится, что угроза впервые была обнаружена в сообщениях, перехваченных Агентством национальной безопасности в январе.

В Иране заявили, что обещания США об отмене санкций не вызывают доверия. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил в воскресенье, что Иран не поверил обещаниям США об отмене санкций и что Тегеран вернется к своим обязательствам по ядерной сделке 2015 года только после того, как Вашингтон полностью отменит санкции.

В США анонсировали новые санкции в отношении России.

по словам госсекретаря США, отношения Вашингтона и Пекина все больше обостряются.

Китай ввёл санкции против физических и юридических лиц США и Канады.

Китай заявил о новых санкциях против Великобритании.

В Китае не увидели особой угрозы в западных санкциях.

Австралия и Новая Зеландия одобрили санкции против Китая.

ЕС введёт санкции против Китая за нарушения прав человека. Послы составили список из 11 имен физических и юридических лиц, подпадающих под действие запретов на поездки и замораживания активов.

Также стало известно, что США вводят санкции в связи с отравлением Алексея Навального.