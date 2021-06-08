Ярив Левин объявил дату голосования за новое правительство

Ярив Левин заявил, что новое правительство будет приведено к присяге уже в это воскресенье.

Спикер Кнессета Ярив Левин объявил во вторник, что новому правительству будет вынесен вотум доверия и коалиция приведена к присяге на внеочередном заседании парламента в воскресенье.

Об этом сообщает JPost.

В понедельник Левин официально заявил, что правительство сформировано и что день голосования и приведения к присяге будет назначен «позже».

Источники «Ликуда» заявили тогда, что он объявит об этом заранее, чтобы быть «справедливым», хотя по закону ему не нужно объявлять об этом в какой-то конкретный момент заранее.

Источники сообщили в понедельник, что Левин, скорее всего, объявит во вторник, когда будет проведено голосование. Они опровергли сообщение о том, что Левин решил провести голосование в следующий понедельник, когда была разрешена последняя возможная дата.

Коалиционные соглашения должны быть представлены только за 24 часа до голосования.

Вступающий в должность премьер-министр Нафтали Беннет заявил в воскресенье, что хочет, чтобы голосование состоялось в среду. В понедельник Лапид добавил, что переносить голосование на следующую неделю было бы неправильно.

«В мире нет никаких причин, юридических или иных, чтобы правительство не было приведено к присяге через два дня, кроме как для оказания давления», — сказал Лапид. «Это неправильно».

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