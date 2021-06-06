Известный британский актер рассказал почему не попал во франшизу о Бонде

Начиная с 2006-го года секретного агента Джеймса Бонда в фильмах играет актер Дэниэл Крейг. Однако франшизе уже более 50 лет. И вот, стало известно о том, что британский актер Марк Стронг также хотел попасть во франшизу в 1990-х годах. Правда, он пробовался на роль злодея.

Об этом написали на The Hollywood Reporter.

Сам Марк Стронг рассказал, что за день до кастинга он решил отпраздновать событие в баре. Вместе с ним отмечать пошел его старый друг Дэниэл Крейг. Именно это и стало роковой ошибкой. Так, Стронг на следующее утро проснулся с сильным похмельем. На кастинге он забыл свой текст и в целом сыграл очень плохо.

В провале на кастинге Стронг винит именно Крейга, который на тот момент еще не играл агента 007. Несмотря на это, двух звезд связывает многолетняя дружба. Так, Крэйг является крестным отцом ребенка Стронга.

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