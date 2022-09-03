Моника Белуччи показала, как выглядит в свои 57

Итальянская актриса и модель наглядно продемонстрировала, почему ей завидуют и без «уколов красоты».

57-летняя итальянская актриса и модель Моника Беллуччи стала редкой гостьей на телевизионных шоу, практически не снимается в новых фильмах. Однако каждый выход в свет звезды становится заметным и вызывает бурную реакцию.

Новые фото Белуччи опубликованы на ее странице в Instagram.

Поклонники все больше обращают внимание на то, как выглядит Моника, как роскошны ее наряды и почему она не скрывает свои морщинки. Артистка подчеркнула, что не желает прятаться от придирчивых фотографов и подстраиваться под общие стандарты.

Поэтому на публике Беллуччи спокойно показывает себя такой, какой она есть.

«Она правда королева избранных образов, замечательно»; «Чистая красота, как сладко пахнущий цветок»; «Желаю вам яркого и прекрасного…»; «Супер»; «Красавица»; «Красиво, очень привлекательная женщина»; «Моя любовь»; «Прекрасно»; «Просто лучезарный ангел»; «Красавица в красивом платье», – отмечают фоловеры актрисы.

Как сообщал Курсор, появилась информация о гонорарах актеров, которые были задействованы в новой американской комедии «Барби», где главную роль сыграла 32-летняя актриса Марго Робби. Она получит 12, 5 миллионов долларов, и тем самым получит статус самой высокооплачиваемой актрисы Голливуда.

Отмечается, что для австралийской звезды, которая снялась в «Барби» вместе с Райаном Гослингом, это самый большой гонорар. Для сравнения, за роль в фильме «Хищные птицы» Марго Робби получила 10 миллионов долларов, а за роль в фильме «Волк с Уолл-стрит», который и сделал Марго звездой мирового масштаба, она получила только 350 тысяч долларов. Гонорар Леонардо Дикаприо составил, к слову, 20 миллионов.

Между тем, самым выскооплачиваемым актером Голливуда остается Том Круз, который заработал 100 миллионов долларов за свой новый блокбастер «Лучший стрелок: Мэверик».

«Курсор» ранее писал, что популярная стриминговая платформа Netflix купила права на экранизацию детективного комикса Си Спенсера «Тела» и уже раздала главные роли. Одну из них получила 27-летняя израильская актриса Шира Хаас.

Еще мы писали, что известная актриса Ребел Уилсон совершила каминг-аут. В своем посте в инстаграме актриса подчеркнула, что имеет отношения с женщиной, основательницей бренда одежды Рамоной Агрумой.