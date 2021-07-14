Ноа Кирел решила покорить международную сцену с помощью нового клипа

Звезда израильской сцены Ноа Кирел решила выйти на международный уровень. Она записала новый сингл на английском языке, а также выпустила клип на него. Сингл называется «Please Don’t Suck».
20-летняя певица в новом клипе одетая в яркие мини-юбки и обтягивающий черный комбинезон. Она облизывает леденец на палочке и танцует и танцует вместе с другими девушками.
Примечательно, что клип начитается кинематографично. На экране появляется надпись «Atlantic Records Presents» и титры «Картинка Джейка Уилсона» и «Хореография Шона Бэнкхеда», что более свойственно для кино.
Отметим, что новый сингл — это первый этап для Кирел в ее кампании по переходу к международной славе. Ее песни на иврите — местные хиты. Клипы просматривают миллионы людей в течение нескольких дней после их выпуска.
С новым клипом можно ознакомиться ниже:
Ранее Курсор писал, что певица Ноа Кирел сыграет в голливудском фильме молодой студии PictureStart.
Кроме того, наш портал писал, что Ноа Кирел показала прекрасную фигуру в опубликованных фотографиях со своей тренировки.