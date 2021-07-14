Ноа Кирел решила покорить международную сцену с помощью нового клипа

Певица записала новый сингл, а также сняла видео клип на него.

Звезда израильской сцены Ноа Кирел решила выйти на международный уровень. Она записала новый сингл на английском языке, а также выпустила клип на него. Сингл называется «Please Don’t Suck».

20-летняя певица в новом клипе одетая в яркие мини-юбки и обтягивающий черный комбинезон. Она облизывает леденец на палочке и танцует и танцует вместе с другими девушками.

Примечательно, что клип начитается кинематографично. На экране появляется надпись «Atlantic Records Presents» и титры «Картинка Джейка Уилсона» и «Хореография Шона Бэнкхеда», что более свойственно для кино.

Отметим, что новый сингл — это первый этап для Кирел в ее кампании по переходу к международной славе. Ее песни на иврите — местные хиты. Клипы просматривают миллионы людей в течение нескольких дней после их выпуска.

С новым клипом можно ознакомиться ниже:

Ранее Курсор писал, что певица Ноа Кирел сыграет в голливудском фильме молодой студии PictureStart.

Кроме того, наш портал писал, что Ноа Кирел показала прекрасную фигуру в опубликованных фотографиях со своей тренировки.