Звезда фильмов о Гарри Поттере сказал, что хочет вернуться во франшизу

Актер, снимавшийся в фильмах о Гарри Поттере, заявил, что хочет вернуться во франшизу.

Актер Том Фелтон, который сыграл роль Драко Малфоя во франшизе фильмов о Гарри Поттере, сказал, что хочет вернуться к этой роли. Более того, он даже готов сыграть сына своего персонажа, если попросят.

Об этом написало издание People, которому Фелтон давал интервью.

Также актер заявил, что эмоционально воспринимает персонажа как своего, так как играл его на протяжении 10 лет. По словам Фелтона, он общается как с Дэниэлом Рэдклиффом (Гарри Поттер), так и с Рупертом Гринтом (Рон Уизли), а также другими актерами, которые снимались в фильмах. Актер заявил, что все они буквально не изменились с того времени, как закончились съемки.

Также Фелтон прокомментировал слухи по поводу его романа с Эммой Уотсон (Гермиона Грейнджер). По словам актера, между ними «точно что-то есть», но это не романтические чувства.

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