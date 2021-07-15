Астрологи назвали четыре самых везучих знака Зодиака

Астрологи уверены в том, что девять жизней могут иметь не только кошки.

По их мнению, представителям некоторых созвездий также повезло, ведь они являются очень живучими, так как имеют хорошее чутье, пишет Апостроф.

Овен

Звезды наделили этих людей необычной внутренней энергией и потрясающим чутьем. Они могут знать наперед, что случится в тот или иной момент.

Львы

Главная их особенность — разбираться в людях. Львы очень дальновидны и прозорливы. Они тщательно будут выбирать друзей, партнеров по бизнесу и никогда не доверятся мошенникам.

Все это помогает им избежать предательства и прочих проявлений недружелюбия.

Скорпионы

Удача им сопутствует буквально везде. Они легко сворачивают с неверного пути и начинают все с чистого листа. Они всегда имеют силы подняться, когда все вокруг будто толкает тебя в пропасть.

Водолей

Для них жизнь может показаться полосой препятствий, но эти люди легко справляются с трудностями. В случае неудачи, они сделают работу над ошибками и снова уверенно идут вперед.