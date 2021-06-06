Британия открывает вакцинацию для молодежи до 30 лет

Уже на следующей недели все совершеннолетние люди до 30 лет смогут также записаться на прививку.

Глава британского минздравоохранения Мэтт Хэнкок анонсировал открытие со следующей недели записи на вакцинации для молодежи.

Об этом информирует BBC.

Хэнкок отметил, что его страна достигла колоссальных успехов в вакцинации и граждан и может быть примером для других, однако впереди еще немало работы на пути к преодолению пандемии и потому расслабляться еще рано. Он также добавил, что вакцинации молодых граждан еще больше приближает страну к этой цели.

Министр также выразил надежду, что две трети взрослых британцев будут полностью привиты от ковида уже до 21 июня.

Ранее министр по вопросам вакцинации Надхим Захави констатировал, что половина взрослого населения страны уже получила две дозы прививки против коронавируса и потому могут считаться полностью защищенными от ковида.