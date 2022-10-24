Что делать при бессоннице: напитки, которые помогут быстрее уснуть

Медики назвали напитки, которые наоборот оказывают успокаивающее действие на организм. Если пить их перед сном, они помогут уснуть и крепче спать.

Еда и напитки, содержащие определенные минералы, лечебные травы и триптофан — аминопропионовая кислота, — могут помочь вашему организму вырабатывать серотонин и мелатонин. Это важные гормоны в регулировании сна.

Об этом рассказал специалист по сну доктор Мэтью Шмитт в интервью CNN.

Ромашковый чай — успокаивающее и снотворное средство, традиционно используемое в разных частях Ирана. Исследование 2017 года показало, что экстракт ромашки улучшает качество сна пожилых людей и их повседневную активность.

Чай из корня валерианы используется для лечения бессонницы, беспокойства, депрессии и симптомов менопаузы.

Теплое молоко благодаря триптофану, кальцию и магнию может помочь вам лучше спать. При этом теплое состояние делает напиток более успокаивающим и легким для переваривания.

«Золотое» молоко — это традиционный индийский напиток с молоком, корицей, имбирем и куркумой, а куркума богата компонентом куркумином. Куркумин обладает противовоспалительным действием и может лечить симптомы тревоги и депрессии, которые могут мешать сну.

Чай из мелиссы поможет уменьшить симптомы бессонницы. Исследование показало, что симптомы бессонницы у участников уменьшились на 42% после того, как они получали экстракт мелиссы ежедневно в течение 15 дней.

Чай из пассифлоры, сваренный из сушеных листьев, цветов и стеблей растения пассифлора, используется для улучшения качества сна и снятия беспокойства.

Ранее Курсор писал, что эксперты перечислили продукты, в составе которых много цинка, а значит их употребление может усилить защиту иммунитета.