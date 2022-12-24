В минздраве снова фиксируют рост смертности от ковида в Израиле

Если в Израиле и повысилась заболеваемость «ковидом», речь идет о небольшой вспышке – об этом говорят статистические показатели. О некотором росте заболеваемости мы сообщали 10 декабря, и с тех пор картина практически не изменилась.

Число тяжелобольных с тех пор уменьшилось на четыре человека (сейчас их 146). Смертность по-прежнему существенная – за две недели общее число умерших выросло на 82 человека, что означает порядка 40 умирающих «ковидных» больных в неделю.

По данным Минздрава на вечер субботы, сейчас в стране 11.836 зарегистрированных носителей «уханьского» коронавируса. Две недели назад их было 13.750. Вместе с тем, как отмечал уполномоченный по борьбе с «ковидом» Салман Зарка, этот показатель фактически лишен смысла, поскольку большинство людей, даже с симптомами, не сдают анализы на «ковид».

Таким образом, людям из групп риска (прежде всего пожилым и хроническим больным) рекомендуется соблюдать профилактические меры – вероятность заражения и тяжелого течения болезни вполне реальна.