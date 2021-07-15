Детская задача на логику взорвала соцсети: решить может не каждый

Когда кто-то из пользователей соцсети выложил условиях задачи, пользователи дружно стали спорить относительно того, как ее оптимально решить, были и те, кто говорил, что условия задачи изначально не корректны и от зомби так просто не спастись. Еще одна категория граждан призывала не решать задачу, а подорвать место, где водятся зомби.

Но давайте по порядку. Условия таковы: студент-практикант столкнулся с необъяснимыми явлениями в лаборатории, куда его направили на стажировку. Он по рассеянности случайно нажал на какую-то кнопку и выпустил на свободу отряд злобных зомби. Ему, а также старику-профессору, лаборантке и сторожу удалось вырваться из помещения, но зомби продолжают их преследовать. Единственный пусть спастись от них — веревочный мост, но он старый и бежать по нему одновременно все не могут. У тому же, физические возможности у всех очень разные: студенту для его преодоления нужна всего минута, лаборантке — две, сторожу — 5, а профессору вообще 10 минут.

Профессор, который изучал зомби и над их повадки, посчитал, что те доберутся до моста за 17 минут. За это время группа беглецов должна преодолеть мост и обрезать канаты, чтобы зомби не могли вырваться в мир. На этом неприятности не заканчиваются — вокруг стоит кромешная темень, а студент с собой впопыхах прихватил только одну старенькую лампу. Без нее мост не перейти.

Итак, подытожим. из-за того, что мост очень старый одновременно он может выдержать только двоих. Поскольку везде темно, то у одного из переправляющихся обязательно должна быть лампа. Нужно уложиться в 17 минут, иначе зомби всех сожрут.

Сможете решить такую задачу?

Ответ:

Итак, действовать нужно максимально четко и поэтапно, если конечно хотите спасти всех.

Сначала студент и лаборантка вместе переходят на безопасную сторону. 2 минуты они на это потратят, так как девушка медленнее студента. Далее он тратит еще минуту чтобы вернуться по мосту назад (три минуты прошло).

Он отдает фонарик сторожу и профессору, те переходят на другую сторону. (уходит еще 10 минут, всего прошло 13). Фонарь забирает студентка и тратит две минуты, чтобы вернуться за студентом )минут две минуты времени, всего прошло 15), после чего они вместе возвращаются на безопасную сторону. Прошло ровно 17 минут и все спасены.

Кстати, ранее Курсор рассказал, что математическая задача, которая якобы предназначалась для учеников начальных классов, вызвала бурное обсуждение пользователей Twitter.